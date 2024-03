Ditta di demolizioni. A fuoco di notte 6 auto

Vigili del fuoco impegnati sabato notte per un incendio divampato nel perimetro dell’azienda di autodemolizioni Righetti di via Giardini nord a Baggiovara.

Le fiamme hanno interessato sei autovetture depositate nell’area per la demolizione. L’allarme è arrivato alla sala operativa del comando di via Formigina intorno alle 2. Sul posto si sono precipitate subito alcune squadre. I pompieri hanno estinto l’incendio che fortunatamente non si è esteso ai capannoni o altre strutture dell’azienda.

L’intervento è durato poco più di due ore, il tempo di avere ragione delle fiamme, di scongiurare la presenza di altri focolai e di mettere in sicurezza tutta l’area. Ora sono in corso indagini da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per cercare di risalire all’origine del rogo. Per ora tutte le ipotesi, dunque anche quella dolosa, sono aperte. Non è la prima volta che i pompieri accorrono in quell’area industriale di via Giardini. La Righetti autodemolizioni è infatti attigua alla ditta Longagnani Ecologia dove lo scorso anno, a distanza di appena due mesi l’uno dall’altro, sono divampati due incendi di vasti dimensioni che hanno bruciato tonnellate di rifiuti, imballaggi e macchinari. Ad inaugurare la scia di roghi era stato il maxi incendio nel luglio del 2019.

Emanuela Zanasi