Documentario ’Ceramics of Italy’,: "Miglior Film impresa di Roma"

Il documentario "Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità" ha vinto le sezioni ‘Miglior film d’Impresa’ ed ‘Ente dello Spettacolo – Rivista del Cinematografo’ del Premio Film Impresa di Roma, ideato da Unindustria Roma, Frosinone, Viterbo, Latina con il supporto di Confindustria. Il docufilm è stato promosso da Confindustria Ceramica, prodotto da Edi.Cer. e realizzato grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA, Italian Trade Agency e nasce all’interno di un più vasto progetto dedicato alla sostenibilità della ceramica italiana che ne racconta quattro diverse espressioni, ovvero piastrelle, laterizi, stoviglieria e sanitari.

La sostenibilità è stata ‘filtrata’ attraverso gli occhi delle donne, siano esse imprenditrici, operaie, artiste o designer, all’interno di un viaggio che ha mescolato i luoghi dell’industria con gli straordinari paesaggi dell’Emilia-Romagna, della Toscana, dell’Umbria e del Lazio. Regista del documentario Esmeralda Calabria, già vincitrice di numerosi premi tra cui tre David di Donatello, due Ciak d’oro e tre Nastri d’Argento.

"Ho cercato di raccontare l’umano in quella specie di eccezione, di eresia imprenditoriale che è la ceramica. Impossibile prescindere dal traino emozionale, umano dei protagonisti, per la maggior parte donne, dal loro relazionarsi alla tecnologia, ai processi produttivi, riconducendoli all’etica del lavoro. Un’idea di impresa in cui le relazioni umane non sono un ostacolo ma una risorsa".