Documentario/denuncia sugli allevamenti di pesci

Appuntamento domani alle 19.15 al Cinema Space City di Carpi con la proiezione del documentario ‘Until the End of the World’, che denuncia l’impatto degli allevamenti intensivi di pesce. Oltre all’autore, il regista e giornalista Francesco De Augustinis, vincitore dell’Environment Award 2024 al 21esimo International Ocean Film Festival di San Francisco, interverranno anche la vice sindaca di Carpi Stefania Gasparini e l’ambasciatore del Patto europeo per il clima Stefano Rimini. "In questo viaggio attraverso tre continenti – racconta il regista – abbiamo incontrato realtà molto diverse e tantissime comunità locali, che stanno combattendo ognuna la sua battaglia contro la crescita inarrestabile di questa industria, che spesso minaccia la loro stessa esistenza".