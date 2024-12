Dolore per la morte di Lilijana Topalli

Non c’è stato nulla da fare per Lilijana Topalli, la 70enne che venerdì verso le 18 è stata travolta e uccisa mentre camminava a piedi lungo via Berliunguer, all’incrocio con via Di Vittorio. La donna, infatti, è stata travolta e uccisa da una Renault Megane, condotta da un giovane e diretta in via per Castelnuovo. Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente. Ora, spetterà alla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, giunta sul posto per i rilievi di legge, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare appunto le responsabilità dell’investitore. Ciò che è apparso subito chiaro a chi ha provato a soccorrere la 70enne, è che l’impatto è stato molto violento, tanto che il corpo della donna è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Purtroppo, appunto, per Lilijana si sono perse quasi subito le speranze di poterla rianimare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

L’esame autoptico sul corpo, di prassi in caso di incidenti mortali, potrà aiutare poi a chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto. Rimane, intanto, tutto lo sconcerto e lo sgomento della comunità locale per l’ennesima tragedia della strada.