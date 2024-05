Domani a Palazzo Pio l’incontro-concerto con Giulia Mazza

Appuntamento in Sala delle Vedute di Palazzo Pio, domani alle 20.45, con ‘Un’insolita armonia’, nell’ambito del Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Tre i protagonisti dell’incontro-concerto: la musica di Giulia Mazza, violoncellista affetta da sordità profonda unita alle note del pianista non vedente, Filippo Visentin, giornalista e scrittore, alternate all’incontro streaming con la musico-terapeuta Giulia Cremaschi Trovesi, Presidente dell’APMM (Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia) e della F.I.M. (Federazione Italiana Musicoterapeuti), creeranno una serata magica in cui l’arte che scaturisce nonostante le disabilità e la cultura del costruire il bene, proromperanno in tutta

la loro bellezza.