Domani in edicola l’inserto sulla città di sedici pagine

Chiara Lodi, operatrice umanitaria e coordinatrice medica di Medici senza Frontiere, appena rientrata da Gaza, è il ‘personaggio del mese’ dell’edizione di maggio di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto di 16 pagine dedicato alla città che uscirà domani con Il Resto del Carlino. I più piccoli e la natura sono invece al centro del ‘Grappolino’, il primo agri-nido realizzato in Emilia-Romagna, operativo dal prossimo settembre nella campagna tra Carpi e Modena, nato da un’idea di Cecilia Lamma. Altro primato di Carpi è rappresentato da ‘Fem Penelopè’, dell’eclettico Francesco Russo, hair stylist: il primo centro in Emilia Romagna a racchiudere in un servizio unico parrucchieri, tattoo, piercing, trattamenti estetici, microblanding e mediatore per trapianti di capelli. E poi con la bella stagione si apre al parco delle Rimembranze la ‘Carpiestate sport’: appuntamenti per oltre un mese, esibizioni e competizioni in 23 discipline sportive.