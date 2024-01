Domani l’addio a Cornia. Sparì nel nulla due anni fa

Saranno celebrati domani alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Pozza di Maranello i funerali di Filippo Cornia, il giovane di 27 anni scomparso il 26 giugno 2022 e i cui resti vennero ritrovati dieci mesi dopo in un boschetto di Spezzano. La Procura ha infatti dato il nulla osta affinché la famiglia possa dare l’ultimo saluto al ragazzo. Cornia, ex dipendente della Ferrari, sparì misteriosamente gettando nella disperazione i genitori e la sorella. L’ultimo contatto con i famigliari fu una telefonata col padre nel pomeriggio del 26 giugno, poi più nulla. I carabinieri impegnati nelle ricerche, ricostruirono che il ragazzo aveva trascorso la notte di sabato 25 giugno in un albergo di Spezzano; poi la sua presenza venne segnalata il giorno successivo in un bar sempre del comune pedemontano dove venne visto per l’ultima volta. Quel giorno lui e il padre si sentirono al telefono ma Filippo non fece ritorno a casa e il lunedì non si presentò al lavoro. Dopo il silenzio assoluto. Il 4 aprile 2023 sempre a Spezzano una famiglia del posto che stava facendo una passeggiata ai margini di un boschetto alle spalle di via Rio delle Amazzoni si imbatté in alcuni resti umani e indumenti in un punto impervio della vegetazione. Oltre alle ossa trovarono una felpa, un paio di jeans e un cellulare. Le analisi del dna confermarono che si trattava di Filippo Cornia mentre restano ancora un mistero le circostanze della sua morte sulla quali la Procura di Modena aprì da subito un fascicolo. I famigliari hanno sempre scartato l’ipotesi di un tragico gesto volontario. Emanuela Zanasi