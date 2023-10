Donne che ci parlano E un marito invisibile

In un emozionante passaggio di consegne, Sandro Lombardi, fra i più celebri e apprezzati attori italiani, ‘consegna’ ad Anna Della Rosa (nella foto) la sua interpretazione di "Erodiàs" e "Mater Strangosciàs", due dei "Tre Lai" di Giovanni Testori: lo spettacolo, in prima assoluta, andrà in scena da domani (con repliche fino a domenica 29) al Nuovo Teatro delle Passioni. I Lai testoriani sono canti poetici, laceranti monologhi di figure femminili: in questo caso Erodiade, tormentata dalla follia, e Maria, piena d’amore sotto il Calvario.

Prende il via anche la stagione di prosa del teatro Michelangelo. Domani e mercoledì Maria Amelia Monti e Marina Massironi presentano "Il marito invisibile" di Edoardo Erba. Storie di due amiche che si ritrovano in chat: una delle due rivela all’altra di essersi sposata, ma il marito... è invisibile. Come in una videocall, le due attrici recitano sullo stesso palco senza mai guardarsi: una metafora della contemporaneità. Prosegue anche il "Periferico Festival": fra le proposte di sabato 21 e domenica 22, "Tempo rubato - Walk with me", una performance itinerante ideata da Jeroen Strijbos & Rob Van Rijswijk compositori e artisti del suono olandesi. Al via anche il cartellone del Comunale di Carpi: sabato 21 e domenica 22 Stefano Fresi, con Toni Fornari ed Emanuela Fresi, interpretano "Cetra... una volta", omaggio al mitico Quartetto vocale.

s.m.