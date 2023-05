Due incidenti in mezz’ora Un morto e feriti in A1 Frontale a Maranello, gravissimo un 24enne

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19 sull’autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, in direzione Bologna. Nello scontro violentissimo tra due furgoni e tre auto è infatti deceduta una delle conducenti, estratta purtroppo cadavere dalle lamiere. Si tratta di una donna olandese di 55 anni, Monique Tankink. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, l’elisoccorso da Bologna oltre a diverse squadre dei pompieri e agli agenti della polizia stradale di Modena Nord.

All’arrivo dei sanitari per la donna non c’era più nulla da fare: l’auto della vittima era infatti rimasta incastrata sotto ad uno dei mezzi pesanti coinvolti. Lo schianto è avvenuto all’altezza del chilometro 172 (tra San Donnino e San Cesario) ed è stato necessario, al fine di garantire i soccorsi e il recupero dei mezzi, chiudere l’autostrada con uscita obbligatoria a Modena sud. Sul posto anche il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Subito in A1 si sono formate lunghe code anche nella direzione opposta, verso Milano a causa dei soliti curiosi, e in serata si registravano ancora disagi e forti rallentamenti.

I pompieri hanno lavorato a lungo a causa anche dello sversamento, sulla carreggiata di taniche di acido nitrico che i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza. Contestualmente le pattuglie della sottosezione della polizia stradale hanno garantito la chiusura in sicurezza del tratto per poi effettuare i rilievi, volti a risalire alla dinamica della tragedia. L’autostrada è stata riaperta alle 21 circa con traffico verso sud su una sola corsia. Almeno 5 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, trasportate all’ospedale di Baggiovara,

Poco dopo altro terribile scontro lungo strada Pedemontana, all’altezza di Maranello. In base ai primi accertamenti, svolti dai carabinieri un furgone Fiat Doblò si sarebbe scontrato frontalmente contro una Ford Ecosport: all’improvviso uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso oltre ad una squadra dei pompieri e ai carabinieri, che hanno chiuso la strada. Ad avere la peggio un 24enne, rianimato sul posto dai medici del 118 e trasferito d’urgenza a Baggiovara in condizioni critiche: sul posto era stato fatto atterrare infatti l’elicottero, ma il ragazzo è stato poi caraicato in ambulanza.

Il giovane, che era a bordo della Ford, non risultava incastrato nell’abitacolo ma pare aver riportato nel violento urto un grave trauma cranico.

Nello schianto sono rimaste ferite anche altre tre persone ma per fortuna in modo non grave. Ora gli accertamenti sulla dinamica del grave schianto sono in mano ai militari che hanno effettuato i rilievi di legge.

