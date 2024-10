"E’ il riflesso dei tempi difficili che viviamo"

"Nelle vicende come questa è sempre prudente attendere le ricostruzioni ufficiali degli inquirenti. Tuttavia, se i fatti narrati dovessero essere confermati, ci troveremmo di fronte a episodi che credevamo appartenere a contesti molto lontani dal nostro. La domanda che emerge è come sia stato possibile precipitare così in basso in così breve tempo". Lo sottolinea Antonio Platis di Forza Italia. Che aggiunge: "La realtà è che ci sono individui senza scrupoli che approfittano di situazioni drammatiche, frutto di un’immigrazione fuori controllo a Modena e provincia. Questo ha portato alla creazione di un mercato del lavoro nero senza precedenti, alimentando nuove sacche di disagio e disperazione. Si è così innescata una ’guerra tra poveri’, con dinamiche al ribasso in cui la vita e la dignità delle persone vengono calpestate. È il riflesso dei tempi difficili in cui viviamo, dove anche l’ex civilissima Modena si trova ad affrontare realtà che pensavamo relegate a un altrove distante. Il vero rischio è che la legge del più forte prenda il posto di quella del diritto".

r.m.