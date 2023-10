È nata Carolina, Bonaccini diventa nonno

È nata ieri la nipote del presidente della Regione Stefano Bonaccini. La piccola Carolina è venuta alla luce all’ospedale di Carpi, proprio nella giornata dedicata ai nonni, così come ricordato nel post che il governatore ha pubblicato sui suoi canali social per dare il benvenuto alla nipotina. “Benvenuta Carolina. Diventare nonni nel giorno della festa dei nonni, vale doppio? - questa la frase che accompagna la foto in cui appare la mano della piccola, appena nata, stretta a quella di mamma Maria Vittoria - Una carezza a mamma Vicky e un abbraccio a papà Pietro”.