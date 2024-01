E ora stop alle auto e ai furgoni

Il centro storico di Modena merita attenzione e cura. Come in questo caso. Corso Canalchiaro è davvero una strada bellissima, un percorso che unisce la meravigliosa chiesa di San Francesco, a pochi passi dai viali, a piazza Grande, sito Unesco. Ma purtroppo la bellezza del centro viene spesso nascosta dai gas di scarico delle troppe auto parcheggiate ovunque, dei furgoni che sgommano ad ogni ora del giorno e si fermano in posti improponibili e poco sicuri. Ora sì, Canalchiaro è un paradiso. Ma quando sarà percorribile dai mezzi tornerà ad essere il solito inferno a meno che l’attuale giunta e la futura giunta non abbiano il coraggio di dire finalmente stop alle auto e ai furgoni inquinanti e ingombranti che per anni hanno avuto passaggio (e sosta selvaggia) libero nel cuore della nostra straordinaria città.

Barbara Manicardi