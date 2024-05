È polemica sui nuovi sensi unici: "La viabilità non va modificata"

Contrastate reazioni in paese al progetto denominato "Piano organico del Comune di Cavezzo". Sebbene l’intento sia di "riqualificare alcune vie del centro abitato, valorizzare i percorsi tra i principali poli del paese e la fruibilità del territorio, migliorando il collegamento ciclo pedonale tra il centro e il polo scolastico" l’introduzione di sensi unici lungo la via 1° Maggio e via Verdi sta incontrando dubbi tra la popolazione. "Ad ora – precisa il Comune – il piano esecutivo ha confermato interventi in via della Libertà, via 1° Maggio e via Verdi con un finanziamento regionale di 1milione e 488mila euro per un primo lotto, ma è già previsto un ulteriore finanziamento per le altre opere viarie".