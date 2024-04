E’ ufficiale: Pistoiese esclusa. Il Carpi è a più 4 sul Ravenna

Nessuna sorpresa dal Giudice sportivo della Serie D che d’altronde doveva solo applicare l’articolo 53 comma 5 delle Noif. Ieri è arrivata l’annunciata esclusione della Pistoiese dopo il secondo forfeit, che come da regolamento annulla tutte le gare giocate dai toscani. Il Carpi, che aveva fatto 0-0 e vinto 3-2, perde 4 punti scendendo da 65 a 61, il Ravenna con due successi si vede tolti 6 punti e scende da quota 57 a 51, scivolando da -2 a -4 rispetto ai biancorossi a 3 gare dalla fine. Non cambiano le norme della lotta salvezza, dove oltre alla Pistoiese scenderà un’altra squadra mentre restano identici i due playout con la "forbice" massima di 7 punti per farli disputare. Cambia a catena anche la classifica marcatori, col Carpi che "perde" le 3 reti segnate da Saporetti (ora a 19 gol), Forapani e Mandelli con la Pistoiese. Con la nuova classifica la squadra di Serpini per la matematica già domenica avrà il primo match point, anche se piuttosto teorico: battendo il Forlì e col Ravenna ko in casa col Certaldo il +4 diventerebbe +7 e sarebbe festa al "Cabassi", in ogni caso al Carpi servono 6 punti per tornare in Lega Pro. Questa la nuova classifica: Carpi 61, Ravenna 57, Corticella 53, Lentigione 52, Forlì 49, San Marino 48, Prato 44, Sangiuliano, Aglianese e Fanfulla 41, Imolese 39, Sant’Angelo 37, Sammaurese e Progresso 31, Borgo S.D, 24, Certaldo 21, Mezzolara 18. (Sant’Angelo, Corticella e Lentigione devono ancora riposare).

Qui Ravenna. La società romagnola ieri si è fatta sentire con un comunicato. "La società Ravenna Fc – si legge - è costretta a prendere atto, con enorme amarezza, che ancora una volta il merito sportivo è stato calpestato anzi annullato da comportamenti scandalosi che nulla hanno a che fare con la giustizia e la lealtà. È difficile dover fare i conti con una normativa lacunosa e totalmente insufficiente a fronteggiare la dissennata gestione di società sportive che operano senza il minimo rispetto dei sacrifici altrui; molto semplicemente, sarebbe stato sufficiente fermare la Pistoiese al termine del girone di andata allorquando tutti gli addetti ai lavori erano a conoscenza della reale situazione". E nel finale si spiega che la società "non lascerà nulla di intentato, riservandosi ogni azione possibile volta a tutelare i propri interessi presso gli organi competenti". Detto che anche escludendo la Pistoiese a gennaio la classifica sarebbe stata la stessa, in punto di diritto va ricordato l’unica società che può fare ricorso sul provvedimento è la stessa Pistoiese e non una società terza.

Dal campo. Ancora fermo Lorenzi (tallone), stop per Arrondini, in gruppo (senza partitella) Rossini.

Davide Setti