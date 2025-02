E’ un Carpi in piena emergenza. Ma con il Pescara vuole rilanciarsi

La striscia terribile delle prime 7 giornate (7 punti all’andata, 5 fin qui al ritorno) si chiude oggi alle 19,30 per il Carpi con l’ex capolista Pescara, che dopo aver dominato a lungo il girone non vince da 8 giornate ed è scivolata a -10 dalla vetta. Un avversario tutto da decifrare per la squadra di Serpini che ha vissuto una settimana di piena emergenza. "Affrontiamo una super squadra -spiega mister Cristian Serpini - che ha perso qualche punto ma resta molto tosta. Hanno giocato alla pari con la capolista, solo col miglior Carpi come quello visto con la Spal possiamo fare punti. E’ stata una settimana con difficoltà a livello di rosa soprattutto nei giovani, ci saranno possibilità che per chi ha giocato meno. Fossati? E’ molto duttile, può giocare prima o seconda punta, viene da un periodo di inattività di 2 mesi ma può fare uno spezzone".

Programma. La 7^ di ritorno: Perugia-Vis Pesaro 0-1, Milan U23-Lucchese 0-2, ieri Rimini-Ascoli, oggi (15) Torres-Gubbio e Entella-Spal, (17.30) Pineto-Legnago, Sestri-Pianese e Campobasso-Pontedera, (19,30) Carpi-Pescara, domani (20,30) Ternana-Arezzo. Classifica: Entella 54, Ternana (-2) 51, Torres 49, Vis Pesaro 48, Pescara 44, Arezzo 40, Pineto e Pianese 35, Rimini (-2) 31, Ascoli, Pontedera e Gubbio 30, Carpi e Perugia 29, Campobasso 27, Lucchese 26, Spal (-3) 24, Milan U23 22, Sestri 18, Legnago 15.

Dal campo. Senza Mandelli, Cecotti, Forapani, Tcheuna e Contiliano, per la questione under probabile debutto di Theiner fra i pali, con Rigo a sinistra in difesa, Amayah in mediana e Sall in attacco. Nel Pescara ko Kraja, Letizia e Lonardi, in dubbio Brosco.

CARPI (4-3-1-2): Theiner; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah, Casarini, Puletto; Cortesi; Sall, Gerbi. A disp. Sorzi, Lorenzi, Verza, Visani, Calanca, Figoli, Campagna, Saporetti, Stanzani, Fossati. All. Serpini.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Crialese; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Tonin, Bentivegna. A disp. Saio, Profeta, Brosco, Moruzzi, Staver, De Marco, Meazzi, Saccomanni, Ferraris, Cangiano, Alberti, Arena. All. Nardini (Baldini squalificato). Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Davide Setti