Edicole, più di 700 risposte al questionario Sinagi per migliorare il servizio

Ultima settimana per partecipare al sondaggio ’La tua opinione conta’ lanciato dagli edicolanti modenesi per migliorare l’offerta editoriale e i servizi. Sino al 22 aprile sarà possibile per i cittadini compilare il questionario on line sul sito www.sinagimodena.net, oppure con il QrCode affisso in ogni edicola. Elaborando i primi risultati parziali del sondaggio lanciato 3 settimane fa dal sindacato Sinagi Modena (affiliato Slc Cgil), emerge una fotografia interessante del campione. Le risposte dei modenesi su tutta la provincia sono più di 700, e manca ancora una settimana alla conclusione. I Comuni in cui l’adesione è stata più alta sono: Modena, Fiorano, Formigine, Carpi, Spilamberto e Sassuolo. Il 51% sono donne e il 47% uomini, età media 50 anni, il 50% coniugati, il 27% celibi/nubili e l’11% conviventi. Il 39% sono lavoratori/lavoratrici dipendenti, il 23% pensionati, il 12% composto da lavoratori autonomi e liberi professionisti e il 9% da studenti delle scuole superiori ed universitari. Nel complesso emerge che le edicole sono presenti in modo uniforme con poche aree scoperte. La frequentazione da parte dei partecipanti al sondaggio è suddivisa in parti sostanzialmente uguali tra chi si reca in edicola ogni giorno, più volte alla settimana, una volta alla settimana e una o più volte al mese. Il quotidiano rimane la pubblicazione più acquistata, mentre settimanali e mensili sono in evidente difficoltà. Interessanti sono le indicazioni che stanno emergendo dagli attuali frequentatori delle edicole e anche quelle dei cittadini che non si recano in edicola. Infine, e questo è un dato che i giornalai modenesi conoscono bene, la fidelizzazione ad una edicola in particolare da parte dei clienti, rimane una peculiarità.