Emergency, eventi per i trent’anni. A Carpi ’C’era una volta la guerra’

Doppio appuntamento per festeggiare i trent’anni di impegno umanitario di Emergency, l’associazione umanitaria fondata nel 1994 da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti, insieme a Carlo Garbagnati e Giulio Cristoffanini.

Stasera, alle 21, al Parco della Cappucina di Carpi andrà in scena ‘C’era una vola la guerra’, spettacolo teatrale prodotto da Emergency e interpretato da Marco Spallino, per la regia di Patrizia Pasqui, che è anche autrice del testo.

Per domenica è in programma, invece, una serata ricca di contributi musicali che si svolgerà, dalle 20, al Fusorari, in Piazzale Torti, a Modena.

L’evento in questo caso vedrà l’esibizione di vari artisti piuttosto conosciuti, non solo in città, e vicini a Emergency: Setti, Luca Mazzieri, Cranchi e Alessandro Formigoni. Per informazioni contattare Emergency, gruppo di Modena. Si tratta di due serate assolutamente da non perdere per gli amanti della musica.