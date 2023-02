Al centro unificato di Protezione Civile di Marzaglia ed in collaborazione con il gruppo comunale volontari Protezione Civile di Modena si è concluso il primo corso dei quattro corsi programmati nel 2023 per Operatore Cri di attività in emergenza. I volontari formati si aggiungeranno ai circa 160 già qualificati. "Croce Rossa ha sempre investito tanto nella formazione dei suoi volontari – sottolinea il presidente del Comitato di Modena, Carlo Meschiari – perché crede nel ruolo fondamentale giocato da una buona preparazione che permetta di approcciare nel modo migliore tutte le tematiche e le aree di intervento in cui la Cri si spende. Si consideri – continua Meschiari – che nel corso dello scorso anno oltre 8.500 ore di formazione sono state somministrate a Modena ai nostri volontari e che queste equivalgono ad oltre un decimo del tempo complessivo di attività prestate dai nostri volontari di Modena nei vari ambiti".