’Enigma proibito’, taglio del nastro

’Enigma proibito. Segreti ed erotismo nel poema criptato di Pietro Giannone’, allestita nelle sale rinnovate del Museo Civico di Modena, è stata inaugurata ieri pomeriggio e sarà sarà visitabile fino al 23 giugno. Un percorso nel mondo misterioso della crittografia e della scrittura segreta che racconta la figura di Pietro Giannone e l’avventura crittografica che ha portato a decifrare il codice. La mostra propone, per la prima volta, due livelli di fruizione paralleli: uno per gli adulti e uno per i bambini, in una dimensione interattiva che, con video e postazioni multimediali, invita visitatori e visitatrici a mettersi in gioco sperimentando il linguaggio cifrato dopo averne compreso i segreti. Il pubblico over 16 potrà accedere a una stanza segreta per leggere i versi del poema, mentre ai più piccoli è riservata una stanza tutta per loro, “vietata agli adulti”.