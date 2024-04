Ennesimo Film . Votano i cittadini

È in corso l’iniziativa di Ennesimo Film Festival che permetterà alle famiglie del distretto ceramico di votare per il Premio Città di Fiorano che riguarda la tematica Affari di Famiglia. Si tratta di una selezione di sei cortometraggi che verranno completamente giudicati e premiati dai residenti. Nella cartolina in spedizione si trovano tutte le indicazioni. Il vincitore sarà annunciato domenica 5 maggio dalle 21 al teatro Astoria. "E’ un riconoscimento – spiega il direttore artistico della kermesse fioranese, Federico Ferrari – che Ennesimo Film Festival ha voluto istituire per consolidare il rapporto con la comunità".