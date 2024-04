Ennesimo Il Film Festival conquista le stelle

Ennesimo Film Festival alla conquista dello spazio. La celeberrima kermesse fioranese torna anche quest’anno, ricca di svariati appuntamenti e fresca di nuove collaborazioni; come quella stretta con l’Agenzia Spaziale Italiana. Dal 28 aprile al 5 maggio sei Comuni, ’capitanati’ dal carro trainante rappresentato da Fiorano Modenese, ospiteranno la rassegna cinematografica, nata ormai nove anni orsono da un’idea di Federico Ferrari e Mirco Marmiroli.

Il festival è progredito di anno in anno, ampliandosi da una dimensione locale fino addirittura a quella internazionale: dal 2021, è stato insignito dell’alto patrocinio del parlamento europeo, riconosciuto per il valore di formazione ai valori europei che esso svolge verso le giovani generazioni.

’Nuove leve’ che vengono coinvolte, fin dalla seconda edizione dell’Ennesimo, nella sua Academy: si parla di dodicimila studenti, ben oltre i confini del modenese, trascinati in un progetto che aspira a formare i ragazzi sulla settima arte. "Questo evento accompagna l’amministrazione da due mandati – spiega Francesco Tosi, sindaco di Fiorano –. A onor del vero, il merito è della vicesindaca Morena Silingardi, che ha creduto da subito nella proposta avanzataci. La manifestazione ha raggiunto un livello altissimo, arrivando a portare avanti la nomea della nostra città nel mondo. Si discute spesso del giusto ’dosaggio’ delle iniziative culturali. In questo, Ennesimo Film Festival riesce ad innalzare l’asticella del patrimonio intellettuale, restando al contempo ’popolare’. Ognuno può permettersi di contribuire alla buona riuscita della kermesse, passibile anche di eventuali critiche: c’è però differenza, devo mio malgrado specificare, tra il criticare e il censurare. Ciò che più apprezzo – conclude il primo cittadino fioranese – è che ogni cittadino, alunni compresi, può essere posto al centro".

A riguardo, ventimila residenti nel distretto ceramico hanno ricevuto, nella propria buca delle lettere, una cartolina per l’assegnazione del premio Città di Fiorano. Entrando poi nel merito della settimana dedicata ai cortometraggi più famosa d’Europa, si comincerà questa domenica, al teatro Astoria, con lo spettacolo su Mody Bick ’Una tazza di mare in tempesta’.

"I numeri dell’edizione 2024 – spiega Federico Ferrari, direttore artistico di Ennesimo Film Festival – stupiscono anche noi: 197 corti in concorso, 50 appuntamenti in totale. Se questo è possibile, lo dobbiamo alla partnership quasi decennale instaurata dall’associazione Tilt con il Comune di Fiorano. Il cinema è ancora portatore di conoscenza e in grado di stimolare l’immaginazione. Mi pongo l’obiettivo di rinnovare in noi tutti un sogno: nulla dovrebbe essere considerato a priori fuori dalla nostra portata. Basti pensare a quello che abbiamo raggiunto noi, nel nostro ’piccolo’. Quest’anno – continua l’ideatore della rassegna –, avremo ospiti personalità del calibro della giornalista Cecilia Sala, dell’attrice ’L’Amica Geniale’ Margherita Mazzucco, della dialoghista Elettra Caporello e del designer Riccardo Falcinelli. Ringrazio le istituzioni e i nostri sponsor (presente alla conferenza stampa, in loro rappresentanza, Davide Bigarelli del gruppo Hera). Non vedo l’ora di iniziare, un’altra volta".