Ennesimo incidente in via Ferrari, salta la protezione: "Servono dissuasori per mitigare la velocità"

L’ennesimo incidente lungo via Ferrari induce il circolo formiginese di Fratelli d’Italia a chiedere maggiore attenzione alla sicurezza stradale sulla direttrice che collega Corlo, attraverso la zona industriale, a Formigine. "A causa di un incidente, causato da un auto ad elevata velocità, è stata nuovamente danneggiata la protezione del tratto", scrive FdI, che ricorda come la questione fosse già stata oggetto di un’interrogazione consiliare la scorsa primavera. "La zona – si legge sulla nota diffusa da FdI – risulta molto trafficata e l’attraversamento pedonale presente è segnalato da due piccoli cartelli che, come da dichiarazione di residenti e passanti, spesso viene ignorato dagli automobilisti". Pochi effetti, si evidenzia, avrebbe anche la linea continua che a consente la svolta a sinistra ai veicoli che escono dal polo industriale/commerciale in un tratto di strada altamente trafficato che vede, inoltre, la presenza di numerosi pedoni e ciclisti percorrere i margini della carreggiata. "Occorre quindi prendere in considerazione l’installazione di dissuasori per calmierare la velocità sulla strada. L’ultimo danno riguarda soltanto la protezione della ciclabile ma non vorremmo che, a causa del mancato intervento per controllare e limitare la velocità dei veicoli che percorrono quel tratto di strada, possano capitare incidenti più gravi".