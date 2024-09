Ente Parchi, stop taglio alberi nell’area delle casse di espansione del Secchia

Modena, 7 settembre 2024 – Stop all’intervento di taglio degli alberi nella zona delle casse di espansione del fiume secchia a Marzaglia. Si tratta di un intervento che nei giorni scorsi era finito al centro di proteste da parte di una quarantina di cittadini, rappresentanti del neonato comitato ‘Difendiamo il parco fluviale del Secchia’. Cittadini che denunciavano come l’intervento avrebbe portato nel tempo alla distruzione di quaranta ettari di bosco. L’Ente Parchi Emilia Centrale rende infatti noto che gli interventi di taglio degli alberi all’interno della riserva naturale e del sito Rete Natura 2000 ‘Cassa di espansione del Fiume Secchia’ sono stati fermati a partire dal 29 agosto scorso (con ordine di servizio di Aipo all’impresa esecutrice il 30 agosto) a tempo indeterminato. L’Ente Parchi, gestore della Riserva in questione, ha sollecitato le verifiche tecniche, in corso in questi giorni con la stessa Aipo e la Regione Emilia-Romagna, per accertare l’entità degli interventi sinora realizzati rispetto al progetto autorizzato a suo tempo (2022 e 2023) nei procedimenti di Via e Vinca (valutazioni d’incidenza ambientale). Nei prossimi giorni, fa sapere ancora l’Ente Parchi, “verrà data comunicazione in merito alle verifiche di cui sopra e verranno date risposte precise sul piano tecnico e procedurale”.