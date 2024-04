Erlic e Defrel sono i punti fermi

I muscoli di Racic o la tecnica di Henrique? E ancora, per la trequarti, meglio un fine dicitore come Bajrami o un assaltatore come Thorstvedt? I dubbi, Davide Ballardini, li ha risolti alla vigilia, recuperando Erlic per la difesa – il centrale croato è uscito malconcio e anzitempo dall’Arechi, ma dovrebbe esserci – e applicando al Sassuolo anti-Milan il teorema che lo vuole aver già disegnato le sue gerarchie. Che non prescindono da Defrel – il dopo-Berardi è lui, anche perché Castillejo è out per un problema al ginocchio – e nemmeno da Pinamonti in attacco, né da Dog e Toljan – Pedersen resta ai box – in difesa, dove giostrerà anche Ferrari. A gara in corso chances per Boloca – se non va in campo dal 1’ – e Volpato, ma moltissimo dipenderà da come evolve la partita, che immaginiamo Ballardini non aggredirà. Il Milan vale di più, il Lecce che ha battuto l’Empoli ha allungato ancora la classifica in coda e insomma è evidente che muovere la classifica oggi varrebbe doppio.

Tanto vale non forzare, insomma, e provare ad approfittare, magari, delle stanchezze post-Coppa dei rossoneri.