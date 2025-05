Esperti a confronto su beni confiscati e gioco d’azzardo

Sarà dedicata ai temi dei beni confiscati e delle tifoserie e criminalità nel gioco d’azzardo, la giornata conclusiva di ’Modena disegna la legalità’, l’iniziativa per il contrasto a criminalità e mafie organizzata dal Comune di Modena e dal Tavolo della legalità nella sede del Dipartimento di Giurisprudenza in via San Geminiano 3.

La mattina di oggi si aprirà alle 9.30 in Aula Magna con il seminario ’Da bene confiscato a bene comune: storie a lieto fine di riuso sociale’ con Alessandra Camporota, Vittorio Ferraresi, Elena Mazzoni, Fabio Braglia, Antonio Monachetti e Marina Caporale oltre ai sindaci Elisa Parenti, Luigi Zironi e Massimo Paradisi.

Alle 11.30, nel chiostro, è in programma la presentazione del libro ’La strategia parallela’, con Michele Riccio. Dalle 15, in Aula Magna, tavola rotonda ’Tifoserie, criminalità e gioco d’azzardo’, con Francesca Maletti e Andrea Bortolamasi.