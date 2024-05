Esperti di chirurgia dell’orecchio. Modena capitale per tre giorni

Da oggi a venerdì 10 maggio la città di Modena ospita 300 esperti da tutto il mondo di chirurgia dell’orecchio e della base cranica laterale. Questo grazie all’International Workshop on Ear Surgery, che sarà ospitato dal Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE (via del Pozzo 71, Modena) sotto la direzione del Professor Daniele Marchioni, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, e del Professor Livio Presutti, ex direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e Audiologia del Sant’Orsola Malpighi di Bologna.

La scelta di Modena per questo evento di rilevanza internazionale non è casuale: infatti qui sono state codificate le procedure di chirurgia mini-invasiva endoscopica sull’orecchio medio e interno che hanno trovato diffusione e consenso internazionale e attualmente utilizzate in tutto il mondo. In particolare Modena si è distinta per l’esecuzione dei primi approcci endoscopici e trans-canalari per il trattamento del neurinoma del nervo acustico, tumore che si sviluppa tra l’orecchio interno e la regione del tronco encefalo. Questi interventi chirurgici utilizzano il condotto uditivo esterno come corridoio naturale per rimuovere e trattare le patologie dell’orecchio riducendo le demolizioni ossee caratteristiche degli interventi tradizionali.

Il convegno si svolgerà in diverse giornate con dimostrazione di live surgery eseguita dal professor Daniele Marchioni e la sua equipe. Si prevedono sessioni dedicate a chirurghi esperti di questi settori, sessioni dedicate ai giovani chirurghi, applicazione delle nuove tecnologie microscopiche, endoscopiche ed esoscopiche (nuova frontiera che permette di lavorare in ambiente 3d); inoltre sessioni di dibattito su casi complessi e di base cranica laterale.

"Modena si conferma ancora una volta capostipite internazionale della chirurgia dell’orecchio e della base cranica – commenta il professor Daniele Marchioni – riuscendo a richiamare l’attenzione di numerosi observers da tutto il mondo che frequentano la Clinica in tutti i periodi dell’anno per acquisire le conoscenze adeguate sulle nuove tecniche endoscopiche e microscopiche e integrarle nella loro pratica clinica".

La clinica di otorinolaringoiatria del Policlinico di Modena si caratterizza per essere una eccellenza nel trattamento della patologie complesse che interessano i distretti testa e collo. Nel 2023 sono stati eseguiti 1100 interventi chirurgici.