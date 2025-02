Europa Verde: "Intitoliamo uno spazio a Giulio Regeni"

Parte dalla sezione locale di Europa Verde la proposta di un’intitolazione in città in memoria di Giulio Regeni. "In occasione del nono anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni (il 3 febbraio 2016) nove giorni dopo il rapimento al Cairo – afferma Andrea Artioli, portavoce di Europa Verde – ci stringiamo con un simbolico abbraccio alla famiglia, e chiediamo la possibilità di individuare uno spazio, una sala o un area studio nella nostra città, per poterla intitolare alla memoria del giovane". Giulio Regeni, nato a Trieste il 15 gennaio 1988, era un dottorando italiano dell’Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, in n un fosso lungo la strada del deserto Cairo-Alessandria, alla periferia del Cairo.