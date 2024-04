Eventi al Caffé Concerto: "Otto appuntamenti con la musica inclusiva"

Un ritorno all’insegna della musica inclusiva, con talenti capaci di rompere gli schemi. Nasce con questa premessa la ripartenza degli eventi culturali al Caffè Concerto di piazza Grande. Fresco di nuovo dehor esterno, il locale punta a riproporsi in grande stile nello scacchiere dell’intrattenimento serale, con una serie di otto iniziative musicali che inaugureranno già a partire dal prossimo lunedì, 15 aprile, e continueranno fino all’estate. L’idea, definita "dirompente", dal nuovo responsabile eventi del Caffè Concerto, Andrea Gioia Lomoro, punterà sulla collaborazione con l’associazione culturale ‘Four’, che da anni porta avanti un metodo inclusivo di fare musica ideato dalla sua presidente Alissa Peron. Tutti i lunedì sera il locale (ingresso libero, ma con consumazione minima obbligatoria) proporrà le performance di giovani talenti e artisti affermati del Four Music Lab, che hanno come loro caratteristica principale la ‘diversità’, senza distinzione di età, con particolare attenzione alle disabilità, che non possono e devono diventare un limite per chi ha voglia di mostrare il proprio valore artistico. Primo ospite, il 15, sarà il celebre pianista e compositore Nicola Elias Rigato. Tra i prossimi concerti in programma spicca poi lo spettacolo di Alissa Peron, talentuosa performer non vedente milanese, che in passato ha raccolto anche i plausi di Gianni Morandi. "Siamo felici di riportare arte e cultura in Piazza Grande – spiega Lomoro -. Sono e siamo convinti che ascoltare belle canzoni fa bene all’anima, ancora di più se queste arrivano da artisti che sono un esempio di inclusività. Perchè il lunedì sera? E’ effettivamente una giornata inedita, ma crediamo possa diventare un pretesto per convincere le persone a prendersi una pausa inaspettata". Protagonista, come detto sopra, sarà l’associazione modenese ‘Four’. "Il metodo che ho ideato parte dal presupposto che tutti hanno diritto a fare musica – dice la presidente Peron -. Sono convinta che con passione e impegno si arriva ovunque. Siamo contrari da sempre alle scuole dei talent a cui preferiamo ridare spazio alla musica come valore pedagogico". Soddisfatto del nuovo corso il nuovo direttore del Caffè Concerto, Daniele Piccirillo, scelto nei mesi scorsi da Gustavo Criscuolo, amministratore della Rrem, che ha in mano la struttura dal 2018: "Da quando sono arrivato la mia priorità è rendere ancora più attrattivo questo locale, organizzando iniziative che possano rappresentare un valore aggiunto nell’intrattenimento cittadino. Vanno in questa direzione gli eventi universitari, la musica live nei weekend e la programmazione estiva che verrà".

Vincenzo Malara