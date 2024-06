Eventi, buon cibo e campeggio: ritorna ’Appennino in festa’

Tre giorni di spettacoli, proposte enogastronomiche e tanto altro a Roncoscaglia di Sestola per "Appennino in festa". La rassegna si svolgerà al Bed&breakfast Le buche dove sarà possibile campeggiare per l’intera durata del festival. Molto ricco il programma che inizierà venerdì alle 19.00 con un "aperitivo di benvenuto" e un reading musicale con il cantautore locale Jhon Pedro e a seguire la musica del duo Manu&Giada. Ci saranno trekking sabato e domenica con la Via dei Monti, guida Alessandro Cappellini (prenotazione obbligatoria al 338.2401848. E ancora un laboratorio gratuito per bambini con Claudia dell’Asilo nel Bosco, un convegno sul Turismo in Appennino Modenese curato dall’Accademia "Lo Scoltenna", moderato da Andrea Barbi. Nel pomeriggio, laboratorio per bambini con Claudia dell’Asilo nel Bosco, aperitivo musicale con Dj Michele Iacopini e alla sera gli Smoothing Blues e Leader and The Band in concerto. Domenica, tour in e-bikes a cura di Appennino Hikers (prenotazione obbligatoria entro venerdì al numero 327.3276898), che farà tappe nel territorio di Montecreto, Acquaria, Castellaro. Seguiranno "Arte in gioco" con Mariaestella: Fiabe della tradizione con laboratorio naturalistico dai 3 anni (prenotazione al 388.9219308) e una dimostrazione e cottura di latte, per la produzione del Parmigiano Reggiano a cura del caseificio Il Casello, oltre a una degustazione e assaggio di aceto balsamico tradizionale di Modena. Alle 15.00, "Conversazione tra produttori di grano, e un’attività di arte in gioco con Mariaestella che proporrà yoga educativo per tutta la famiglia.