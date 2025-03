Ex Alcatraz, piovono critiche : "Ma quale progetto di recupero?. È soltanto un ’pallone gonfiato’"

La tanto annunciata riqualificazione di Alcatraz si è rivelata solo "un pallone gonfiato". La consigliera comunale della lista Modena per Modena, la professoressa Maria Grazia Modena, torna sull’ex direzione Manfredini sottolineando come la grancassa sul recupero del mastodontico Alcatraz "ha fatto ’puff’ davanti a due paginette piene di spilli con le quali l’assessore Carla Ferrari in risposta alla interrogazione dal titolo ‘Aggiornamento in merito al Direzionale Manfredini’ del consigliere Ferdinando Pulitanò di Fd’I.

L’assessora ha dimostrato "trattarsi solo di una grande fuffa, oltretutto gravata da un debito milionario verso il Comune, che i modenesi, or ora subissati di nuove tasse, auspicano non vada a finire fra quelli inesigibili".

Per Modena "non è tanto Modena Life che meraviglia, ma la benedizione ufficiale di questa Giunta comunale dovuta alla partecipata presenza all’iniziativa sull’ex Alcatraz di Palazzo Ducale – dal titolo accattivante ’Rigenerazione urbana: Sosteniblità, Comunità, Futuro e Bellezza’ – dell’assessore Giulio Guerzoni, a quella che si è rivelata per quello che era, un ’ballon d’essai’ lanciato per saggiare il vento. Scusate, ma l’assessore Guerzoni fa parte della stessa giunta dell’assessore Ferrari, o forse no? Se era a conoscenza, come si spera, di ciò che l’assessore Ferrari sapeva, cosa è andato a fare a quella manifestazione?"

È questa "fuffa" che il sindaco Mezzetti intende "quando proclama l’importanza della rigenerazione urbana tanto da farne una sua bandiera? L’assessore Guerzoni è un pilastro della sua giunta o no? La rigenerazione urbana è una cosa delicata ed importante che preme molto ai cittadini".

Ciò che non convince, oggi, "sono gli assessori (ruolo fondamentale nella realizzazione dello sviluppo) specialmente quelli ancora troppo subalterni alle passate, arrembanti e arruffate amministrazioni. Il cambio di politica per essere credibile abbisogna anche di protagonisti nuovi e senza macchie".

g.a.