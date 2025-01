Export, l’analisi di Lapam:: "Registriamo una crescita"

Nei primi 9 mesi del 2024 l’Emilia-Romagna ha esportato manufatti per un valore di 61,3 miliardi di euro, pari al 13,9% del totale nazionale. Rispetto allo stesso periodo del 2023 si osserva un calo delle esportazioni dell’1,5%, più accentuato rispetto al -0,8% registrato a livello nazionale. A livello provinciale Modena registra una crescita tendenziale delle esportazioni pari allo 0,5%, per un valore complessivo di 13,4 miliardi di euro. È quanto analizza l’ufficio studi Lapam Confartigianato con un’indagine sull’export nel territorio modenese.

A livello regionale, tra i settori di micro e piccole imprese la crescita è trainata dall’alimentare, che cresce del 6% e rappresenta il 38,7% dell’export di MPI, e dalla buona performance dei prodotti delle altre industrie manifatturiere (+6,1%), tra cui rientrano strumenti e forniture mediche e dentistiche. I restanti 6 settori sono in calo, con dinamiche più accentuate per l’export di legno, esclusi i mobili (-10,2%), e i prodotti tessili (-7,6%). Nei primi nove mesi del 2024 le esportazioni verso gli Stati Uniti, primo mercato di riferimento per l’Emilia-Romagna, sono aumentate del 4,9%. Al contrario, si registra una contrazione delle vendite verso la Germania (-4,2%) e la Francia (-5,5%).