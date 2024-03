Fd’I, Dondi con Negrini: "Capolista per la mia città. Non merita questo degrado"

"Vogliamo vincere per Modena e per i modenesi". Al via la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno; ieri presentati ufficialmente il programma e la squadra che affiancherà il candidato sindaco Luca Negrini, designato dalla coalizione di centrodestra. A sostegno di Negrini, oltre al presidente provinciale di Fd’I Ferdinando Pulitanò e alla capogruppo in consiglio comunale Elisa Rossini, è scesa in campo come capolista l’onorevole Daniela Dondi, in prima linea nonostante i molteplici impegni come deputata. "Io amo la mia città e mi spendo volentieri per questa nuova esperienza a fianco del candidato e amico Luca Negrini – commenta l’onorevole Dondi – Ovviamente non sacrificherò la mia attività alla Camera, dal momento che i modenesi alle ultime elezioni mi hanno dato fiducia e quel mandato voglio portarlo a termine come dev’essere fatto. Contestualmente sarò presente in prima linea per la campagna elettorale in cui ci focalizzeremo soprattutto su due macrotemi: sicurezza e ambiente. Modena non si merita questa situazione di degrado. Inoltre ci impegneremo sul versante della disabilità, provando ad offrire soluzioni per permettere a tanti cittadini di beneficiare della città a 360 gradi, migliorando la viabilità ciclabile e potenziando i mezzi pubblici". Al centro del programma della coalizione di centrodestra ci sono sicurezza e raccolta differenziata. "Lo dico con fermezza: se dovessimo vincere dal giorno dopo elimino la raccolta porta a porta, incrementando il numero dei cassonetti in ogni strada adibiti alla differenziata – rimarca Luca Negrini – L’amministrazione deve essere alleata ai cittadini senza creare loro ulteriori problemi. Per quanto concerne la sicurezza, ritengo che sia il tema più importante che affronteremo in campagna elettorale: se vogliamo che le persone utilizzino di più i trasporti pubblici dobbiamo renderli sicuri, se vogliamo che vivano meglio gli spazi pubblici allora questi vanno resi dei luoghi protetti. Altro punto che affronteremo riguarda l’ormai evidente emergenza affitti: stiamo studiando un piano apposito con associazioni e privati per lanciare un grande progetto e dare risposte a chi cerca casa".

Jacopo Franceschini