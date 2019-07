Trapani, 29 luglio 2019 – Una turista di Mirandola in vacanza in Sicilia è rimasta ferita per una caduta sugli scogli. La donna, 67 anni, è scivolata a cala Disa, nella riserva dello Zingaro (Trapani), procurandosi traumi ed escoriazioni oltre a una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie.

Chiamata la centrale del 118, l'allarme è stato smistato al Soccorso Alpino che ha inviato due squadre da Palermo. Raggiunta la ferita dal sentiero lato Scopello, i tecnici l'hanno sistemata sulla barella e trasportata a spalle fino alla piazzola di case Milazzo dove è atterrato un elicottero del 118 che l'ha caricata e trasferita a Palermo.