Festa in Comune per salutare Valeria Meloncelli

Tempo di saluti e ringraziamenti per il Comune di Modena che ieri ha festeggiato il pensionamento della direttrice generale Valeria Meloncelli che lascia il servizio dopo 45 anni di impegno e dedizione per la pubblica amministrazione che le sono valsi, nel 2017, il titolo di Cavaliere dell’Ordine ’Al merito della Repubblica Italiana’.

Nella sua carriera ha affrontato e vissuto anche momenti tragici quali la strage del Salvemini a Casalecchio di Reno, quando un aereo militare precipitò su una scuola causando dodici giovani vittime, e gli anni della pandemia Covid.

"Ringrazio Valeria per questi mesi di lavoro assieme e le auguro il meglio per questa sua nuova fase della vita – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti - Ha avuto una lunga carriera nella consapevolezza che servire la pubblica amministrazione significa servire la comunità. La sua allegria e il suo spirito propositivo sono stati molto importanti in questo periodo di lavoro comune perché tutte le volte che si è presentato un problema la sua caratteristica era quella di proporre subito una soluzione. Una grande qualità professionale che fa la differenza quando si lavora in una struttura complessa come un grande Comune".

Arrivata al Comune di Modena il 24 settembre del 2018 come comandante della Polizia municipale, Valeria Meloncelli è stata nominata direttrice generale il 1° ottobre del 2020. Carica a cui, dal 9 dicembre 2024, si è affiancata nuovamente quella di comandante ad interim della Polizia locale.

Meloncelli ha avuto una lunga carriera in Polizia municipale iniziata nel 1981 a Sala Bolognese per poi spostarsi a Casalecchio di Reno, dove ha guidato il corpo dal 1993 e al 1998, quando è stata nominata comandante della Polizia municipale di Sassuolo. Nel 2004 è passata, poi, a dirigere il Corpo intercomunale di polizia municipale dei Comuni modenesi del distretto ceramico. Da qui, nel 2009, il trasferimento al Comune di Arezzo che l’ha vista, prima, comandante della Polizia municipale (2009-2015) e, poi, dirigente del Servizio personale, vicesegretario generale e dirigente ad interim del Servizio legale (2015-2018).

Nel 2018, il rientro in Emilia-Romagna come comandante della Polizia locale al Comune di Sassuolo e, dal 24 settembre dello stesso anno, al Comune di Modena. Meloncelli si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna e ha seguito un corso di alta formazione su ’Pianificazione a controllo strategico negli enti locali’ alla facoltà di Economia della stessa Università, nella sede di Forlì.