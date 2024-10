Festival della Sconfitta, dieci ospiti in 5 giorni

Dieci ospiti in cinque giorni, due laboratori per i bambini, un’attività con l’Istituto Spallanzani e molto altro ancora: tutto questo farà parte dell’edizione 2024 di Sfide – Festival della Sconfitta, in programma a Castelfranco dal 10 al 13 ottobre, con un evento extra la sera del 19 ottobre. Si tratta della quarta edizione della kermesse. Si inizierà domani alle 10, quando allo Spallanzani lo chef Stefano Polato proporrà uno show-cooking davanti agli studenti. Specializzato nella scelta, preparazione e conservazione dei cibi, Polato ha lavorato per diverse missioni spaziali come quella di Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Andrea Mogensen e Paolo Nespoli. Alle 18 di venerdì toccherà ad Alice Pignagnoli. "Volevo solo fare la calciatrice" è il titolo dell’evento che si terrà al campo di Panzano. La manifestazione entrerà nel vivo sabato: alle 10, alla struttura polivalente Pietro Mennea, il bolognese Diego Pettorossi racconterà il pre e il post Olimpiade. Sarà inoltre l’occasione di sperimentare uno sport particolare quale il tiro con l’arco, con Lorenzo Bartolomasi e gli arcieri del Forte di Castelfranco Emilia. Alle 16, in biblioteca Lea Garofalo, Carlotta Cubeddu presenta il libro "Perdenti con le ali", edito da Piemme nel 2019; a seguire sarà proposto un laboratorio per bambini dai sette anni in su. Alle 17, al campo da basket del parco La Stalla, si chiude la giornata con due ex cestisti, Matteo Soragna e Alessandro Mamoli, che attualmente sono le voci della telecronaca dell’NBA in Italia. Entrambi racconteranno le proprie avventure nel mondo del basket, e dopo il talk sarà il turno di un allenamento con le squadre del territorio. Domenica, giornata di chiusura, sono quattro gli appuntamenti in programma. Si inizia con la Color run organizzata da Avis alle 8.30: partenza dal Ca’ Ranuzza e due percorsi all’insegna della solidarietà. Dalle 15 alle 18 si torna nella biblioteca Lea Garofalo con il laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni "Muoversi nel vento".

Poi la Racchetta d’oro 2024, la ct dell’Italtennis femminile Tathiana Garbin, si confronterà con le sfide quotidiane personali e delle sue atlete alle 16 al campo da tennis del parco La Stalla. La chiusura è alle 18.30 al Kinesfera Theatre di via Ligabue: qui Lia Capizzi e Marta Pagnini, rispettivamente giornalista ed ex ginnasta, dialogheranno sul significato delle sconfitte. La grande chiusura è affidata all’attore Stefano Fresi, che sabato 19 ottobre, alle ore 21 presso il teatro Dadà, con il monologo "Da Ayrton Senna a Kostas: le Sfide di Stefano Fresi".

Marco Pederzoli