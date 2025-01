Fiera di Sant’Antonio, oltre 400 ambulanti

Come da tradizione, ieri la Fiera di Sant’Antonio ha trasformato il centro storico di Modena in un animato mercato all’aperto, attirando visitatori dalle prime ore del mattino fino a sera. Le principali vie e piazze della città si sono riempite di bancarelle che hanno esposto una vasta gamma di prodotti, dai cibi tipici regionali all’artigianato locale. Tuttavia, nonostante l’atmosfera vivace, diversi venditori ambulanti hanno segnalato una diminuzione dell’affluenza rispetto agli anni precedenti (in totale 428 ambulanti). Marco Ciaralli, un venditore proveniente da Rimini che partecipa alla fiera da quando aveva 24 anni, ha osservato: "Per ora l’affluenza sembra più calma rispetto agli anni scorsi, ma sono fiducioso che il 31 gennaio, per la fiera di San Geminiano, la situazione sarà migliore, soprattutto se il tempo sarà favorevole. Dopo il periodo del Covid, ho notato una significativa riduzione nel numero di bancarelle, non solo qui a Modena, ma anche in altre fiere in cui lavoro durante l’anno". In ogni caso i visitatori, come Maria Dragani e Sabina Amato, continuano a frequentare la fiera con entusiasmo: "Siamo di Modena, quindi come tutti gli anni passiamo in centro per fare un giro alla fiera, verremo anche a quella di San Geminiano. Non sempre compriamo qualcosa, la maggior parte delle volte ci piace solo passeggiare; può capitare però di fermarci ad acquistare cibo e prodotti alimentari tipici che non troviamo nei negozi". Durante la fiera, ieri, sono stati impegnati 68 operatori di Polizia locale oltre alla Finanza. Sono emersi, nella zona di Sant’Agostino, due lavoratori irregolari e uno in nero: elevate sanzioni per oltre 3.500 euro. Inoltre, nel pomeriggio sono stati allontanati due artisti di strada. Irregolare anche un banco senza prezzi al pubblico. Rimossi infine 20 veicoli per divieto di sosta. Milena Soci