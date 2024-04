’Figli di un dio minore’, la mostra. Il dramma dei giovani palestinesi

’Figli di un dio minore’, è la mostra che Roberto Brancolini, fotografo modenese, presenterà da domani alla palazzina ex Aci di via Secchi a Reggio Emilia, nell’ambito del festival ’Fotografia Europea’. Brancolini propone una selezione del reportage realizzato fra il 2018 e il 2020 nei territori occupati palestinesi, in parallelo alla pubblicazione del rapporto Defenceless di Save the Children, sugli arresti dei ragazzi palestinesi da parte dell’esercito israeliano. "Secondo i dati raccolti dalle ong, ogni anno tra i 500 e 800 ragazzi e ragazze palestinesi minorenni vengono arrestati dall’esercito israeliano, e il 25% ha meno di 14 anni, addirittura fra 8 e 10 anni – spiega Brancolini –. La detenzione può variare da poche ore a diversi anni, ma la maggioranza dei ragazzi intervistati concorda nel dire che il momento più traumatico è proprio l’atto dell’arresto, che in molti casi avviene in piena notte". Il fotografo ha potuto documentare questi casi a Gerusalemme Est, Betlemme, Ramallah e Nablus, grazie al supporto di ong come Dci international e Ymca East Jerusalem, e con il sostegno del Centro per i diritti umani dell’Università di Padova.

s.m.