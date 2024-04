Filodrammatica al Nuovo Cinema

Sempre particolarmente attesa, la Filodrammatica Finalese torna in scena stasera e domani alle 21 al Nuovo Cinema Corso con uno spettacolo inedito e una formazione rinnovata: per la prima volta, infatti, la compagnia diventa ‘classe mista’, con l’ingresso anche di presenze femminili (non solo en travesti). "Dutor... sart... e po?", è il titolo dello spettacolo di varietà organizzato dall’Associazione Artinsieme con il patrocinio del Comune: una libera farsa in due atti con un...epilogo complicato, ideata da Giulio Aleotti. Pelo, Ilaria, Davide, Dante, Patrizia P., Debora, Mario e Maria Grazia sono gli interpreti di questo happening che si annuncia di certo esilarante. Negli anni, la Filodrammatica Finalese ha regalato tanti momenti di allegra (e scanzonata) simpatia dialettale.