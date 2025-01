Fiorano, un’altra caduta. Mister Parenti verso l’esonero

FIORANO

1

BAISO

2

FIORANO: Baciocchi, Bach (34’st Kwakye), Balestri (6’st Opoku), Torlai (6’st Olmi), Wusu, Hardy, Canalini (25’st Neri), Guidetti, Ienna, Bianchini, Hoxha. A disp. D’Arca, Nocetti, Vacondio, Hadine, Manzo. All. Parenti.

BAISO: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Valmori, Pedroni, Viviroli (35’st Ovi), Cristiani, Briselli (30’st Ghirelli), Caputo (35’st Bonicelli), Barozzi (44’st Zanetti). A disp. Codeluppi, Incerti, Galli, Casini. All. Santi

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Reti: 28’ Viviroli, 45’ Caputo, 50’st Neri

Il Fiorano reagisce tardi e cede al Baiso, il 7° ko nelle ultime 9 gare può costare la panchina a mister Parenti. Al 19’ Ienna manda di poco alto, al 27’ Hoxha impegna Bianchini. Al 28’ però disimpegno corto della difesa del Fiorano, Viviroli recupera e tira in porta dal limite segnando con una deviazione. Ci provano Guidetti, Canalini e Ienna senza fortuna ma al 45’ l’ex Caputo su punizione fa 2-0. Nella ripresa al 13’ Opoku al volo dal limite sfiora il palo, al 18’ Ienna trova un rasoterra parato di piede. Al 40’ Bianchini per Hoxha che di destro impegna ancora Caccialupi. Al 95’ Opoku e Neri di testa accorcia ma non basta.