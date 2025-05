"Fondi per strade e verde pubblico"

Bruno Fontana, già segretario provinciale del Siulp, è il candidato sindaco delle lista civica di centrodestra "San Prospero per il cambiamento".

1) Ovviamente abbiamo inserito progetti su temi quali la scuola, la sicurezza e la sanità, cultura e attività produttive, ma riteniamo che in questo momento storico siano prioritari interventi sulla messa in sicurezza delle strade, decoro verde e pulizia del paese e delle frazioni, riassetto della macchina amministrativa del Comune e rilancio degli eventi, compreso le frazioni, sostenendo e rafforzando il lavoro della Proloco, che è già molto presente nella vita della comunità. Molti chiedono con quali fondi intendiamo mettere in sicurezza le strade. Subito agiremo ricorrendo all’avanzo di bilancio per tamponare le urgenze già segnalate dai cittadini. Poi, partecipando a finanziamenti di bandi regionali e nazionali e, infine, alla prima scadenza di mutui che dovrebbe essere entro i prossimi due anni, nel caso sia necessario accenderemo un nuovo mutuo per gli interventi più strutturati. Agiremo, inoltre, per contrastare i reati contro le donne e sui minori con un piano dedicato a giovani e famiglie sui temi di bullismo e cyberbullismo.

2) Il primo provvedimento sarà quello di nominare un segretario comunale che manca da 6 anni la cui competenza servirà come guida tecnica per le scelte della nuova amministrazione. Per il verde, oltre a procedere immediatamente con un affido esterno dei lavori di sfalcio per i prossimi 4 mesi, avvieremo la nascita di un’associazione di volontari ’Amici del Verde’ che aiuteranno nei piccoli interventi.

3) Per il 90% la giunta è stata già individuata e sarà caratterizzata da competenze professionali specifiche nei ruoli e nei settori in cui saranno assegnati.

Al. Gr.