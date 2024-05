Formigine, via Pascoli. Attivo il parcheggio sotterraneo su 2 livelli

È attivo, a Formigine, il parcheggio sotterraneo su due livelli posizionato in via Pascoli, a ridosso del Comparto "ex Cantina Sociale". Il parcheggio, dotato di illuminazione, videocamere di sorveglianza, ascensore, consta di 125 posti auto al servizio del centro storico, distribuiti tra i 68 al piano interrato e i restanti 57 al piano terra. Con i suoi due livelli, la nuova opera garantisce una gestione intelligente dello spazio, ottimizzando l’esperienza di parcheggio sia per i residenti che per i visitatori. Inoltre, la sua collocazione strategica facilita l’accesso alle attività commerciali e ai luoghi di interesse del centro storico. L’opera, derivante da oneri di urbanizzazione, rientra nel progetto più ampio della riqualificazione dell’ex Cantina Sociale.