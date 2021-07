Carpi (Modena), 11 luglio 2021 - "Da Fossoli, dalla Risiera di San Sabba, da Marzabotto, da Sant’Anna di Stazzema nasce la nostra Costituzione, la nostra Repubblica però certamente ha origine anche la nuova Europa, l’Europa che dice mai più la guerra, l’Europa della pace e dei diritti. Siamo in un luogo che collegava l’Italia all’Europa centrale alla Germania e che trasportava deportati, 5000 sono stati portati nei campi di concentramento nazisti, e in questo momento le nostre istituzioni sono consapevoli di custodire un grande patrimonio di umanità".

Così dal campo di prigionia di Fossoli il presidente del parlamento europeo David Sassoli arrivato a Carpi per commemorare l’eccidio nazista di Cibeno con Ursula von der Leyen , presidente della Commissione Ue. "Se perdessimo questi valori, l’Europa - ha ribadito Sassoli - non sarebbe più nulla e non potrebbe dire ai sistemi autoritari che la democrazia vale per il benessere dei cittadini e la loro libertà. Come potremo difendere e proteggere tutti coloro che chiedono protezioni dall’Europa? Perché - ha concluso Sassoli - quello che è possibile in Europa è possibile ovunque: ecco perchè mettiamo un po’ di paura ai sistemi autoritari".

I due presidenti hanno deposto una corona di fiori per i martiri della Resistenza. Accanto a von der Leyen e Sassoli anche Romano Prodi e la moglie Flavia. Dopo i riti religiosi, celebrati dal vescovo di Carpi Erio Castellucci e del rabbino capo di Modena e Reggio Emilia, Beniamino Goldstein, Sassoli e von der Leyen prendono la parola dal palco allestito nell’ex campo di concentramento dove le SS naziste il 12 luglio ‘44 trucidarono 67 internati politici. Presenti il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli e il presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi Castagnetti. Interventi anche del presidente di Regione, Stefano Bonaccini, e del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Nella delegazione del Governo italiano c’è anche Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei. L’evento si svolge tra rigide misure di sicurezza, con l’intera area del Campo blindata e interdetta al pubblico