Foti in città per Fd’I. Giovedì de Pascale chiude al Baluardo

Fratelli d’Italia ha chiuso la campagna elettorale lunedì sera al 212 alla presenza del capogruppo alla Camera dei Deputati Tommaso Foti, del senatore Michele Barcaiuolo e dell’onorevole Daniela Dondi che sostengono la candidature in Consiglio Regionale di Ferdinando Pulitanó ed Annalisa Arletti. Davanti a una sala gremita da centinaia persone, i due candidati hanno toccato i temi fondamentali della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali, in particolare sanità, tutela dal dissesto idrogeologico, infrastrutture e sicurezza

Per quanto riguarda la sanità, a fronte della situazione disastrosa che attraversa l’Emilia-Romagna e in particolare la provincia di Modena, Fratelli d’Italia propone un cambiamento concreto che metta al centro i cittadini e garantisca parità di accesso ai servizi, riducendo le liste d’attesa e valorizzando il personale sanitarioie locali e favorendo lo sviluppo della regione.

Sarà invece il Baluardo la cornice scelta per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrosinistra, che domani alle 20.30, in piazza Giovani di Tien An Men, vedrà culminare i mesi di impegno e passione politica di militanti e volontari che si sono spesi senza risparmio per sostenere la candidatura di Michele de Pascale alla presidenza della Regione che sarà sul palco con Stefano Bonaccini e i candiodati.