Fototrappole per i furbetti dei rifiuti. In quattro mesi oltre cento multe

A Pavullo si spinge per la promozione della raccolta differenziata. Successivamente all’introduzione del nuovo piano di conferimento dei rifiuti, il Comune di Pavullo ha introdotto e attivato una serie di foto trappole il cui scopo è quello di contrastare l’abbandono dei rifiuti e identificare comportamenti scorretti. Queste tecnologie avanzate consentono di monitorare costantemente le aree critiche e di intervenire tempestivamente per prevenire il degrado ambientale causato da comportamenti incivili, e nel periodo giugno - settembre sono stati individuati e sanzionati 133 comportamenti illeciti nel conferimento dei rifiuti. L’attività di controllo, svolta da giugno a settembre e che dai prossimi mesi sarà portata avanti anche grazie all’ausilio degli Agenti accertatori, ovvero persone incaricate dall’Amministrazione comunale per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti, ha permesso di individuare e sanzionare comportamenti illeciti e il servizio di vigilanza, fa sapere il Comune, continuerà anche per tutto il prossimo anno. "La corretta gestione dei rifiuti – commenta il sindaco Davide Venturelli - è un passo cruciale per preservare il nostro ambiente e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire, consente il riciclo e il riutilizzo ottimale delle risorse, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la circolarità dell’economia. Da quando è stato introdotto il nuovo sistema, il Comune di Pavullo ha raggiunto un tasso dell’80 per cento nella raccolta differenziata dei rifiuti, uno dei risultati più alto di tutta la Provincia di Modena. Aggiunge che l’utilizzo delle foto trappole rappresenta un deterrente efficace contro gli abbandoni".

Walter Bellisi