"Siamo tutti un unico popolo"

"Sono venuto per rendere omaggio a Papa Francesco, che mi è sempre stato caro – dice Carlo Darcante –. La sua vicinanza ai poveri mi ha riempito di gioia per tutta la durata del pontificato: spesso, queste persone non hanno nessuno che li difenda, mentre Papa Francesco se ne è fatto carico in prima persona. Per me è stato molto importante: lui ci ha messo la faccia.

L’emozione di oggi è stata grande: è sempre bello vedere tanta gente riunita per un progetto come quello che Papa Francesco ha portato avanti. Ma andando ancora più a fondo, è l’amore di Cristo che dà forza a questi uomini di testimoniare il Vangelo. È un risultato grandissimo: migliaia di persone radunate da tutto il mondo, unite nell’amore e nella solidarietà, per essere davvero un unico popolo".