Fra i relatori anche mons. Fisichella

La 74ª Settimana liturgica nazionale si aprirà nel pomeriggio di lunedì 26 agosto alla chiesa di San Carlo con la celebrazione presieduta da monsignor Maniago, e la prolusione tenuta da monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova e presidente della Commissione episcopale per la liturgia. Fra i relatori della Settimana, padre Ermes Ronchi, teologo e biblista (noto anche al pubblico televisivo per i suoi commenti al Vangelo), il professor Angelo Lameri della Pontificia Università Lateranense e monsignor Rino Fisichella (nella foto), pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto si terrà un focus di approfondimento su parole, gesti, architettura, canto e musica nella liturgia con la liturgista Valentina Angelucci, l’ingegner Marco Riso e il liturgista e compositore Fabio Massimillo.

