Franco Fontana si racconta

A suggellare idealmente le celebrazioni per i suoi 90 anni, oggi Franco Fontana sarà protagonista di un convegno tutto dedicato a lui, alla sua storia, alla sua fotografia e alle sue collaborazioni. Intitolato ’Franco90’, l’appuntamento (organizzato da Fmav - Fondazione Modena Arti Visive) si svolgerà in due sessioni – dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 – negli spazi rinnovati del Palazzo dei Musei presso l’ex Ospedale Estense, dove prosegue fino al 30 giugno la mostra ’Franco Fontana. Modena dentro’ che oggi si potrà visitare gratuitamente. Dopo i saluti di Donatella Pieri, presidente di Fmav, e l’introduzione di Lorenzo Respi, direttore mostre e collezioni della Fondazione Modena Arti Visive, lo scrittore, critico d’arte e curatore Elio Grazioli spiegherà l’originale collocazione di Fontana nella storia della fotografia. Seuirà un dialogo tra lo stesso Franco Fontana e lo storico dell’arte e della fotografia Italo Zannier, moderato dal giornalista Michele Smargiassi. Il pomeriggio vedrà quindi gli interventi di Lorenzo Respi che si concentrerà sullo sguardo peculiare di Fontana, di Valerio Tazzetti, autore e curatore, titolare della galleria Photo & Contemporary di Torino (con cui Fontana collabora), che si focalizzerà sul tema del colore nell’opera del maestro, e di Francesco Ceccarelli della casa editrice Lazy Dog di Modena che porterà la sua testimonianza di allievo di Fontana. "Sotto l’apparente ‘pulizia dal superfluo’, Franco Fontana nasconde precisi e numerosi riferimenti alla pittura, alla scultura, addirittura al cinema e alla pubblicità – sottolinea Lorenzo Respi, curatore della mostra e del convegno –. Lo sguardo di Franco Fontana mira a superare il velo dell’apparenza, la semplice registrazione del dato sensibile, per vedere oltre".

