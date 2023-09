Freestyle a due ruote per donare il sorriso

Si svolgerà a Sassuolo, sabato 16 settembre, l’evento “Freestyle motocross mototerapia”, una giornata dedicata alle due ruote con spettacoli di freestyle motocross e, a seguire, mototerapia, che consentirà a persone con disabilità di salire direttamente a bordo delle moto, con tutta l’assistenza e il supporto necessario. Tra gli ospiti presenti, ci sarà anche Vanni Oddera, campione di motocross e inventore della mototerapia, che dal 2009 ha avvicinato le persone con disabilità al mondo del motociclismo e che, ad oggi, ha consentito di portare oltre 60mila ragazzi in moto con 60 date all’anno in tutto il mondo. Nel corso della manifestazione, che si svolgerà nella sede di Sassuolo dell’azienda Mineraria di Boca, organizzatrice dell’evento, oltre alle esibizioni freestyle e alla mototerapia, ci saranno stand gastronomici e musica.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "questi eventi sono significativi e importanti per la nostra comunità, perché testimoniano quanto, l’impegno di aziende e soggetti privati, sia determinante nel creare e promuovere reti di relazioni e momenti di socialità. In particolare, voglio ringraziare il cavalier Angelo Curocchi e suo figlio Alex per aver promosso questa giornata, dedicata ai meno fortunati, con la loro azienda Mineraria di Boca". Nel corso della giornata di sabato 16 settembre è previsto un primo spettacolo di freestyile e mototerapia alle 11 e un secondo alle ore 15, mentre a partire dalle ore 14,30 ci sarà il “gioco ciclismo mtb mototerapia” a cura del baby team Iaccobike, con la partecipazione straordinaria di Loris Rosati. Inoltre durante tutta la giornata saranno presenti le unità cinofile di ricerca e soccorso di Crs Mera, un’associazione di volontariato che da 13 anni addestra unità cinofile da soccorso che collabora con la Protezione civile nella ricerca di persone disperse. Sarà anche presente un servizio ristoro offerto da Anffas, Croce rossa e Avis di Sassuolo. L’evento è benifico a ingresso libero e tutto l’incasso sarà devoluto alle associazioni del territorio. Vanni Oddera nasce a Savona nel 1980, ed è campione di Freestyle Motocross. Alcuni anni fa viene chiamato in un ospedale perché un bambino malato oncologico ha come desiderio conoscerlo, lui entusiasta va a trovarlo e in quella stanza capisce che si potrebbe fare di più, inizia a pensare ad un modo per riuscire a portare una moto in ospedale. Tutti i pazienti e le famiglie sono entusiasti della giornata, alcuni video fanno il giro del mondo e altri ospedali lo contattano per portare le moto nei reparti: nasce così il “freestyle hospital”.