Furti di rame nel Distretto. Arrestato un ladro seriale

Lo hanno arrestato a Maranello, dopo averlo seguito a lungo, sul territorio del distretto ceramico e anche nel territorio confinante, mentre metteva a segno i suoi ‘colpi’. Si tratta di un 34enne residente a Serramazzoni, considerato ladro ‘seriale’ di rame e presunto responsabile di diversi furti aggravati messi a segno ai danni di abitazioni e strutture private ubicate nei comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Casalgrande.

L’uomo è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Maranello al termine di un’articolata attività investigativa, avviata a seguito della denuncia di un furto di grondaie in rame avvenuto a metà maggio a Maranello. La svolta decisiva alla sua identificazione è stata ottenuta grazie alle immagini di videosorveglianza della zona.

I militari dell’Arma, risaliti al veicolo utilizzato dal sospettato, lo hanno seguito mentre metteva a segno tre distinti furti in pieno giorno, prima in un casolare disabitato di Maranello, poi presso un edificio ad uso uffici a Fiorano Modenese, ed infine nel retro di un’abitazione a Villalunga di Casalgrande, nel reggiano.

In tutti e tre i casi, l’uomo è stato osservato dagli inquirenti mentre sottraeva tubi in rame ed altro materiale metallico dagli edifici, che poi caricava nel bagagliaio della propria autovettura, fermata poi a Sassuolo, dove il 34enne è stato trovato in possesso della refurtiva e degli strumenti utilizzati per i furti. Arrestato, è sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Serramazzoni.