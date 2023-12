Furti in serie di trattori, 5 persone in carcere

All’alba di giovedì mattina, la Polizia di Stato ha dato esecuzione agli ordini per la carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di cinque componenti di un’associazione a delinquere, che nel maggio 2021 erano stati gravemente indiziati per furti in serie di trattori, attrezzature e materiale edile, in danno di aziende agricole, e della loro successiva rivendita all’estero.

Come si ricorderà, il sodalizio poteva contare su una fitta e capillare rete di ricettatori, in particolare sulla cooperazione di un gruppo criminale campano, per ’piazzare’ i trattori all’estero.

L’attività di indagine della Polizia di Stato aveva preso avvio da alcune denunce sporte da imprenditori locali che avevano subito il furto di trattori agricoli e si era avvalsa, oltre che dei mezzi tradizionali di indagine, come servizi di appostamento e pedinamento, anche di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Gli investigatori avevano raccolto una serie di elementi comprovanti che all’interno del gruppo criminale, i cui membri erano per lo più legati da vincoli di parentela, non vi era solo un semplice accordo tra le parti, ma un vero e proprio pactum societatis, un’associazione a delinquere in cui ogni associato aveva un proprio ruolo prestabilito.

I furti venivano organizzati prevalentemente di sera e notte, approfittando dell’oscurità e della chiusura dell’attività lavorativa, in zone appartate. Diciotto mezzi rubati, per un valore complessivo di oltre un milione di euro, erano stati recuperati e riconsegnati ai legittimi proprietari da personale del Commissariato di Carpi, con l’ausilio della Polizia Stradale di Guastalla, Mirandola e della Sottosezione di Modena Nord. Al sodalizio erano stati ascritti ulteriori 13 furti di attrezzature agricole, materiale edile ed effetti personali. I 5 destinatari dell’ordine di carcerazione sono stati rintracciati nelle prime ore di giovedì da personale della Polizia di Stato di Carpi, con l’ausilio della Squadra Mobile, e sono stati portati alla Casa Circondariale. Gli stessi devono espiare pene residue rispettivamente di 6 anni e 15 giorni; 5 anni e 4 mesi; 4 anni, 1 mese e 8 giorni; 3 anni, 4 mesi e 3 giorni; 2 anni, 11 mesi e 11 giorni.